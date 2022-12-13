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Рафаэль Надаль получил награду, которая 19 лет подряд доставалась Федереру

Теннис
(1 голосов)

Испанец впервые получил эту награду

Рафаэль Надаль получил награду, которая 19 лет подряд доставалась Федереру

Фото: NU.nl

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала раскрывать результаты ежегодного голосования.

Любимым игроком среди теннисных болельщиков впервые в карьере стал 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Примечательно, что эту награду швейцарец Роджер Федерер получал 19 раз подряд.

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В статье: Рафаэль Надаль
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