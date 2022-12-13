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Онс Жабер получила награду Карен Кранчк
Она вручается за спортивное мастерство
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалистка двух турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер впервые в своей карьере получила награду Карен Кранчке "За спортивное мастерство" по итогам 2022 года. Она вручается игроку за спортивное благородство и честную игру (фэйр-плей), за профессионализм на корте и популяризацию тенниса вне его.
Награда была учреждена в 1978 году в честь австралийки Карен Кранчке, умершей годом ранее от сердечного приступа, и вручается путём голосования среди других спортсменок WTA-тура.
Среди предыдущих лауреатов премии были такие теннисистки, как Петра Квитова, Ана Иванович, Линдсей Дэвенпорт, Крис Эверт и Ивонн Гулагонг-Коули.
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