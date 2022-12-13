Новичком года по версии АТР признан 19-летний датский теннисист

11-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне признан Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) "Новичком 2022 года".

Прошедший сезон Руне начинал со 103-й строчки рейтинга ATP. В начале мая Хольгер выиграл дебютный титул на уровне ATP – соревнования категории 250 в Мюнхене (Германия). После чего сенсационно дошёл до четвертьфинала "Ролан Гаррос", где проиграл будущему финалисту норвежцу Касперу Рууду. В конце октября датчанин стал лучшим на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Под конец сезона Руне неожиданно выиграл "Мастерс" в Париже (Франция), в финале победив 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича.