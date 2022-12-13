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Ангелина Калинина не отдала ни единого сета сопернице и вышла в третий сет турнира в Лиможе

Теннис
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Украинка может стать победительницей турнира

Ангелина Калинина не отдала ни единого сета сопернице и вышла в третий сет турнира в Лиможе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно обыграла 17-летнюю француженку Дженни Лим на турнире WTA 125 в Лиможе.

Лимож. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Дженни Лим (Франция) – 6:0, 6:0

Стоит отметить, что украинка сыграла два сета на ноль.

В 1/4 финала Калинина сыграет против победительницы встречи Чжан Шуай (№25 WTA) – Екатерина Рейнгольд (№237 WTA).

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В статье: Ангелина Калинина
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