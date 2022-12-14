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Борна Чорич сыграет вместо Фрэнсиса Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби
Американский теннисист получил травму
Хорватский теннисист Борна Чорич заменит 19-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.
Тиафо не примет участия в соревновании из-за травмы, сообщает пресс-служба турнира.
В соревновании примут участие такие теннисисты, как Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублёв, Кэмерон Норри, а также Эмма Радукану и Онс Жабер.
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