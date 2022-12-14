Борна Чорич сыграет вместо Фрэнсиса Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби

Хорватский теннисист Борна Чорич заменит 19-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.

Тиафо не примет участия в соревновании из-за травмы, сообщает пресс-служба турнира.

В соревновании примут участие такие теннисисты, как Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублёв, Кэмерон Норри, а также Эмма Радукану и Онс Жабер.