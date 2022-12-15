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Карлос Алькарас признан Прогрессом года по версии АТР
В 2022 году испанец выиграл один из турниров серии Большого шлема
Фото: Tennis Majors
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас признан "Прогрессом года", пишет ATP на официальном сайте.
В списке претендентов на эту номинацию также претендовали американец Максим Кресси, представитель Великобритании Джек Дрэйпер и датчанин Хольгер Руне.
В 2022 году испанец завоевал титулы на Открытом чемпионате США, в Барселоне, Мадриде, Майами и Рио-де-Жанейро.
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