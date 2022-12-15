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Журнал Esquire признал Надаля Человеком года

Теннис
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Испанец заработал уже вторую награду в этом году

Журнал Esquire признал Надаля Человеком года

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль получил награду "Человек года" от журнала Esquire.

"За то, что воплощаешь лучшие ценности, которые любой хотел бы найти как на корте, так и за его пределами. За то, что вызываешь единодушное восхищение всех и демонстрируешь, что усилия, уважение и смирение способны сдвинуть горы. За то, что ты мастер эпохи Возрождения в спорте", — говорится в пресс-релизе журнала.

"Большое спасибо, Esquire. Спасибо за эту премию. Очень рад был получить её и познакомиться со всеми", — ответил Надаль в социальных сетях.

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В статье: Рафаэль Надаль
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