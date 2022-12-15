Марта Костюк вышла в финал парного турнира в Лиможе

Украинка Марта Костюк и Оксана Калашникова успешно приодалели стадию полуфинала турнира в турнира WTA 125 во Франции. На этом этапе они обыграли Анну Блинкову и Анастасию Децюк.

Лимож, Франция. Полуфинал

Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) - Анна Блинкова/Анастасия Децюк (-/Чехия) 6:4, 6:1

Стоит отметить, что для Марты Костюк этотт финал станет вторым в этом году. В сентября украинка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Портороже.

В финале украинско-грузинский дуэт сыграет против Алисии Барнетт и Оливии Николлс из Великобритании.