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Марта Костюк вышла в финал парного турнира в Лиможе

Теннис
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Пожелаем удачи в финале

Марта Костюк вышла в финал парного турнира в Лиможе

Фото: Reuters

Новина українською

Украинка Марта Костюк и Оксана Калашникова успешно приодалели стадию полуфинала турнира в турнира WTA 125 во Франции. На этом этапе они обыграли Анну Блинкову и Анастасию Децюк.

Лимож, Франция. Полуфинал
Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) - Анна Блинкова/Анастасия Децюк (-/Чехия) 6:4, 6:1

Стоит отметить, что для Марты Костюк этотт финал станет вторым в этом году. В сентября украинка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Портороже.

В финале украинско-грузинский дуэт сыграет против Алисии Барнетт и Оливии Николлс из Великобритании.

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В статье: Марта Костюк
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