Рафаэль Надаль прекратил сотрудничество со своим тренером

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в соцсетях пост, в котором объявил о расставании с тренером Франсиско Ройгом.

"Я хочу сообщить вам, что Франсиско Ройг покидает нашу команду. Франсиско был важным человеком в моей карьере, и я очень благодарен ему за все эти годы работы и дружбы. Когда мы начинали работать вместе, я был ещё ребёнком и вместе с моим дядей Тони мы только начали бегать круги по стадиону.

Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться всё лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте", — написал Надаль.