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Давид Феррер - капитан сборной Испании
Он подписал с федерацией тенниса своей страны трёхлетний контракт
Финалист Открытого чемпионата Франции – 2013, бывший испанский теннисист Давид Феррер назначен капитаном сборной Испании.
Экс третья ракетка мира подписал с федерацией тенниса своей страны трёхлетний контракт. На этом посту он сменил Серхи Бругеру.
Сообщается, что назначению Феррера поспособствовала также его тесная связь с Альбертом Молиной — менеджером первой ракетки мира Карлоса Алькараса. При этом, по информации AS, окончание сотрудничества с Бругерой было обусловлено не столько вылетом в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2022 от Хорватии, сколько его сотрудничеством с немецким теннисистом Александром Зверевым, заканчивать которое Бругера не намерен.
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