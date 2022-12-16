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Ига Швёнтек и Рафаэль Надаль признаны чемпионами мира по версии ITF
Теннисисты провели хороший сезон
Фото: tennisnet
Вторая ракетка мира в мужском разряде Рафаэль Надаль и первая ракетка в женском разряде Ига Швонтек получат награды "ITF World Champion".
Надаль одержал победу на Australian Open и Ролан Гаррос, а Швонтек стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции и US Open.
Торжественная церемония состоится 8 июля 2023 в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
The LONGEST winning streak of the CENTURY ????@iga_swiatek's 37 consecutive wins took in six titles in a row!????@pzt_tenis pic.twitter.com/mAzanvNQe2— ITF (@ITFTennis) December 15, 2022
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