Ига Швёнтек и Рафаэль Надаль признаны чемпионами мира по версии ITF

Вторая ракетка мира в мужском разряде Рафаэль Надаль и первая ракетка в женском разряде Ига Швонтек получат награды "ITF World Champion".

Надаль одержал победу на Australian Open и Ролан Гаррос, а Швонтек стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции и US Open.

Торжественная церемония состоится 8 июля 2023 в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

The LONGEST winning streak of the CENTURY ????@iga_swiatek's 37 consecutive wins took in six titles in a row!????@pzt_tenis pic.twitter.com/mAzanvNQe2