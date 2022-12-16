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Ига Швёнтек и Рафаэль Надаль признаны чемпионами мира по версии ITF

Теннис
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Теннисисты провели хороший сезон

Ига Швёнтек и Рафаэль Надаль признаны чемпионами мира по версии ITF

Фото: tennisnet

Новина українською

Вторая ракетка мира в мужском разряде Рафаэль Надаль и первая ракетка в женском разряде Ига Швонтек получат награды "ITF World Champion".

Надаль одержал победу на Australian Open и Ролан Гаррос, а Швонтек стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции и US Open.

Торжественная церемония состоится 8 июля 2023 в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

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В статье: Рафаэль Надаль Ига Швёнтек
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