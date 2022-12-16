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Стефанос Циципас обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Теннис
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Грек приближается к титулу

Стефанос Циципас обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Фото: Tennishead

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Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл британца Кэмерона Норри (14-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.

Стефанос Циципас - Кэмерон Норри 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Норри пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного. Циципас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

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В статье: Стефанос Циципас
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