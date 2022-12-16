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Надаль исключил завершение карьеры в 2023 году

Теннис
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Испанец еще полон сил

Надаль исключил завершение карьеры в 2023 году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что с нетерпением ждёт следующий сезон и не планирует завершать профессиональную карьеру.

"Я всё ещё профессиональный спортсмен, и я хочу, чтобы это продолжалось. Прилагаю усилия, чтобы это продолжалось как можно дольше. Выход на пенсию начинается с того дня, когда вы начинаете делать меньше для того, чтобы достичь цели. Но я не на этом этапе. Я работаю каждый день с правильной энергией, чтобы избежать этого. Но это, конечно, когда-то произойдёт. Уже с нетерпением жду сезона 2023 года", — приводит слова Надаля Sportskeeda.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимого игрока болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF.

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В статье: Рафаэль Надаль
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