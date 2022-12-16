Третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд получил награду Стефана Эдберга, вручаемую за честную игру, профессионализм и порядочность на корте и вне его, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).

С 2004 года этот приз вручали только Роджеру Федереру (13 раз) и Рафаэлю Надалю (пять раз, в том числе последние четыре года). В этом году, помимо Рууда, в числе номинантов были Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафо.

"Большое спасибо всем, кто голосовал за меня в этом году. Очень польщён и счастлив получить этот приз. Постараюсь сохранить правильный настрой на следующий год. Не могу дождаться возвращения на корт", — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.