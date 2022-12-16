Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Лиможе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила свою победную серию на турнире WTA 125 в Лиможе.

В полуфинале украинка обыграла Анну Блинкову.

Лимож. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 7:5, 6:4

Украинская теннисистка в шестой раз сыграла против Блинковой и впервые праздновала победу. Два месяца назад Калинина уступила сопернице в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. Блинкова стала чемпионкой соревнований.

В финале Ангелина сразится за титул с победительницей пары Клара Таусон - Лучия Бронцетти.