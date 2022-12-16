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Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Лиможе
Украинка уверенно обыграла соперницу в полуфинале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила свою победную серию на турнире WTA 125 в Лиможе.
В полуфинале украинка обыграла Анну Блинкову.
Лимож. 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 7:5, 6:4
Украинская теннисистка в шестой раз сыграла против Блинковой и впервые праздновала победу. Два месяца назад Калинина уступила сопернице в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. Блинкова стала чемпионкой соревнований.
В финале Ангелина сразится за титул с победительницей пары Клара Таусон - Лучия Бронцетти.
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