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Рафаэль Надаль объявил о запуске гостиничного бренда
Испанец будет владеть 50% акций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о запуске собственного гостиничного бренда Zel, учреждённого совместно с сетью отелей Meliá.
Обе стороны будут владеть 50% акций нового проекта, который предполагает открытие от 20 до 25 отелей в течение следующих пяти лет.
"Я знаю, что с каждым днём становлюсь ближе к пенсии, но я стараюсь сделать так, чтобы этот день наступил как можно позже, и постоянные тренировки помогают мне постоянно отодвигать этот день. Однако ясно, что рано или поздно этот момент настанет, а кроме тенниса, в жизни есть и другие вещи", — приводит слова Надаля Ubitennis.
Также "грунтовый король" объяснил выбранное название для гостиничной сети.
"Zel на Мальорке означает небо, и именно это вдохновило нас на выбор — небо", — добавил теннисист.
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