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ITF. Анастасия Соболева вышла в первый финал в текущем сезоне

Теннис
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Сыграет с венгеркой Амариссой Кьярой Тот

ITF. Анастасия Соболева вышла в первый финал в текущем сезоне

Фото: btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Анталья (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в текущем сезоне вышла в финал турнира. В полуфинальном матче ей удалось обыграть сербку Наталию Сенич.

В финале же Соболевой предстоит сыграть с Амариссой Кьярой Тот, теннисисткой из Венгрии. Та в полуфинальной стадии обыграла россиянку Дарью Лодикову. Для Анастасии же финал турнира в Анталье станет четвертым за карьеру. В предыдущих трех решающих матчах у украинки две победы.

Грунт

Анастасия Соболева (Украина) – Наталия Сенич (Сербия)

6:2|6:2

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В статье: теннис
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