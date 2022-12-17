ITF. Анастасия Соболева вышла в первый финал в текущем сезоне

Анталья (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в текущем сезоне вышла в финал турнира. В полуфинальном матче ей удалось обыграть сербку Наталию Сенич.

В финале же Соболевой предстоит сыграть с Амариссой Кьярой Тот, теннисисткой из Венгрии. Та в полуфинальной стадии обыграла россиянку Дарью Лодикову. Для Анастасии же финал турнира в Анталье станет четвертым за карьеру. В предыдущих трех решающих матчах у украинки две победы.

Грунт

Анастасия Соболева (Украина) – Наталия Сенич (Сербия)

6:2|6:2