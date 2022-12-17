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ITF. Анастасия Соболева вышла в первый финал в текущем сезоне
Сыграет с венгеркой Амариссой Кьярой Тот
Фото: btu.org.ua
Анталья (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в текущем сезоне вышла в финал турнира. В полуфинальном матче ей удалось обыграть сербку Наталию Сенич.
В финале же Соболевой предстоит сыграть с Амариссой Кьярой Тот, теннисисткой из Венгрии. Та в полуфинальной стадии обыграла россиянку Дарью Лодикову. Для Анастасии же финал турнира в Анталье станет четвертым за карьеру. В предыдущих трех решающих матчах у украинки две победы.
Грунт
Анастасия Соболева (Украина) – Наталия Сенич (Сербия)
6:2|6:2
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