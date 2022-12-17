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Mubadala World Tennis Championship. Циципас и Рублев сыграют в финале мужского турнира
Норри занял пятое место
Фото: Reuters
Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), завершились полуфинальные матчи выставочного турнира, который проходит в столице ОАЭ. Финалистами соревнования стали грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев.
Первый в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда, второй – испанца Карлоса Алькараса, первую ракетку мира. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри обыграл хорвата Борну Чорича.
Открытые корты, хард
Полуфиналы
Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)
6:2|6:2
Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания)
6:2|6:1
Матч за пятое место
Кэмерон Норри (Великобритания) – Борна Чорич (Хорватия)
6:3|7:5
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