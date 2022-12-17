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Mubadala World Tennis Championship. Циципас и Рублев сыграют в финале мужского турнира

Теннис
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Норри занял пятое место

Mubadala World Tennis Championship. Циципас и Рублев сыграют в финале мужского турнира

Фото: Reuters

UA-Футбол
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Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), завершились полуфинальные матчи выставочного турнира, который проходит в столице ОАЭ. Финалистами соревнования стали грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев.

Первый в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда, второй – испанца Карлоса Алькараса, первую ракетку мира. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри обыграл хорвата Борну Чорича.

Открытые корты, хард

Полуфиналы

Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)

6:2|6:2

Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания)

6:2|6:1

Матч за пятое место

Кэмерон Норри (Великобритания) – Борна Чорич (Хорватия)

6:3|7:5

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В статье: теннис Андрей Рублев Стефанос Циципас
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