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WTA. Костюк и Калашникова победили в финале Челленджера в Лиможе
Второй парный трофей для Марты в сезоне
Фото: Reuters
Лимож (WTA 125), украинская теннисистка Марта Костюк, в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой одержала победу в финале парного турнира во Франции. Эта победа стала второй для украинки в текущем сезоне – ранее она победила в Постороже вместе с Терезой Мартинцовой.
В сегодняшнем же финале Костюк и Калашникова обыграли двух британок – Алисию Барнетт и Оливию Николлс. Этот Челленджер стал лишь пятым парным финалом в карьере Марты. В трех из четырех предыдущих ей удалось победить.
Крытые корты, хард
Марта Костюк (Украина), Оксана Калашникова (Грузия) – Алисия Барнетт, Оливия Николлс (Великобритания)
7:5|6:1
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