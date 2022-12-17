WTA. Костюк и Калашникова победили в финале Челленджера в Лиможе

Лимож (WTA 125), украинская теннисистка Марта Костюк, в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой одержала победу в финале парного турнира во Франции. Эта победа стала второй для украинки в текущем сезоне – ранее она победила в Постороже вместе с Терезой Мартинцовой.

В сегодняшнем же финале Костюк и Калашникова обыграли двух британок – Алисию Барнетт и Оливию Николлс. Этот Челленджер стал лишь пятым парным финалом в карьере Марты. В трех из четырех предыдущих ей удалось победить.

Крытые корты, хард

Марта Костюк (Украина), Оксана Калашникова (Грузия) – Алисия Барнетт, Оливия Николлс (Великобритания)

7:5|6:1