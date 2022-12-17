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WTA. Ангелина Калинина выиграла первый титул WTA в карьере

Теннис
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Обыграла датчанку Клару Таусон

WTA. Ангелина Калинина выиграла первый титул WTA в карьере

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
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Лимож (WTA), украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в финале турнира во Франции. В решающем матче она вынесла датчанку Клару Таусон. В парном финале в Лиможе также победила украинка. Марта Костюк вынесла соперниц в паре с Оксаной Калашниковой.

Эта победа стала первой для Калининой на уровне WTA. Ранее Ангелина лишь однажды добиралась до финала соревнования подобного уровня – в июле 2021 года она проиграла в финале Будапешта Юлии Путинцевой из Казахстана.

Крытые корты, хард

Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания)

6:3|5:7|6:4

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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