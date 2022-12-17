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WTA. Ангелина Калинина выиграла первый титул WTA в карьере
Обыграла датчанку Клару Таусон
Фото: Ubitennis
Лимож (WTA), украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в финале турнира во Франции. В решающем матче она вынесла датчанку Клару Таусон. В парном финале в Лиможе также победила украинка. Марта Костюк вынесла соперниц в паре с Оксаной Калашниковой.
Эта победа стала первой для Калининой на уровне WTA. Ранее Ангелина лишь однажды добиралась до финала соревнования подобного уровня – в июле 2021 года она проиграла в финале Будапешта Юлии Путинцевой из Казахстана.
Крытые корты, хард
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания)
6:3|5:7|6:4
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