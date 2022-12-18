  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первая ракетка Британии: Мне жаль, что россияне не смогли сыграть на Уимблдоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая ракетка Британии: Мне жаль, что россияне не смогли сыграть на Уимблдоне

Теннис
(2 голосов)

А украинцев тебе не жалко

Первая ракетка Британии: Мне жаль, что россияне не смогли сыграть на Уимблдоне

Фото: AELTC / Автор - Edward Whitaker

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Британии Кэмерон Норри заявил, что выступает за возвращение на Уимблдон россиян и белорусов в следующем сезоне. Его слова цитирует France24:

"Для меня главное, чтобы играли самые лучшие игроки в мире. Я чувствовал, что прошлый год был тяжелым для этих ребят, особенно для Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые имели шансы выиграть Уимблдон. Тем более, я знаю, как многие эти ребята пожертвовали в своей карьере, и их цели, очевидно, очень высоки – выигрывать турниры Grand Slam. Так что мне действительно было жаль этих ребят.

Что касается меня, то я сосредоточусь на своих делах и продолжу совершенствоваться. В этом году, на Уимблдоне, у меня был отличный результат, и я надеюсь повторить его в следующем году и набрать какие-то очки" – сказал он.

Напомним, что за время российской агрессии против Украины только по официальным цифрам ООН погибли более 400 детей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кэмерон Норри
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде