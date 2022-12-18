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Первая ракетка Британии: Мне жаль, что россияне не смогли сыграть на Уимблдоне
А украинцев тебе не жалко
Фото: AELTC / Автор - Edward Whitaker
Первая ракетка Британии Кэмерон Норри заявил, что выступает за возвращение на Уимблдон россиян и белорусов в следующем сезоне. Его слова цитирует France24:
"Для меня главное, чтобы играли самые лучшие игроки в мире. Я чувствовал, что прошлый год был тяжелым для этих ребят, особенно для Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые имели шансы выиграть Уимблдон. Тем более, я знаю, как многие эти ребята пожертвовали в своей карьере, и их цели, очевидно, очень высоки – выигрывать турниры Grand Slam. Так что мне действительно было жаль этих ребят.
Что касается меня, то я сосредоточусь на своих делах и продолжу совершенствоваться. В этом году, на Уимблдоне, у меня был отличный результат, и я надеюсь повторить его в следующем году и набрать какие-то очки" – сказал он.
Напомним, что за время российской агрессии против Украины только по официальным цифрам ООН погибли более 400 детей.
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