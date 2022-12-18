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Ангелина Калинина: Я очень горжусь, что я украинка

Теннис
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Мы гордимся такими спортсменами

Ангелина Калинина: Я очень горжусь, что я украинка

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу на турнире в Лиможе. Ее слова цитирует БТУ:

"Отдельно благодарю Францию за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше

Для меня очень важно было победить – для моей страны и моей семьи.

Я очень горжусь, что я украинка" – сказала наша спортсменка.

Напомним, что ранее Марта Костюк выиграла парный титул в Лиможе.

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В статье: Ангелина Калинина
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