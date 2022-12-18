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Ангелина Калинина: Я очень горжусь, что я украинка
Мы гордимся такими спортсменами
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала
"Отдельно благодарю Францию за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше
Для меня очень важно было победить – для моей страны и моей семьи.
Я очень горжусь, что я украинка" – сказала наша спортсменка.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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