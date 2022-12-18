Ангелина Калинина: Я очень горжусь, что я украинка

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу на турнире в Лиможе. Ее слова цитирует БТУ:

"Отдельно благодарю Францию за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше

Для меня очень важно было победить – для моей страны и моей семьи.

Я очень горжусь, что я украинка" – сказала наша спортсменка.