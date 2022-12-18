Mubadala World Tennis Championship. Циципас обыграл Рублева в финале турнира

Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), греческий теннисист Стефанос Циципас побежил в финале выставочного турнира в столице ОАЭ. В решающем матче он вынес россиянина Андрея Рублева.

Для обоих теннисистов этот финал был уже вторым в карьере. Однако, если Рублев в прошлом году сумел победить Энди Маррея, то Циципас в 2019 году уступил Рафе Надалю. В матче за третье место же Каспер Рууд вынес Карлоса Алькараса.

Открытые корты, хард

Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия)

6:2|4:6|6:2

Матч за третье место

Каспер Рууд (Норвегия) – Карлос Алькарас (Испания)

6:1|6:4