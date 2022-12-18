  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITF. Анастасия Соболева выиграла первый титул в текущем сезоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITF. Анастасия Соболева выиграла первый титул в текущем сезоне

Теннис
(1 голосов)

В финале вынесла Амариссу Кьяру Тот

ITF. Анастасия Соболева выиграла первый титул в текущем сезоне

Фото: Sportarena

UA-Футбол
Новина українською

Анталия (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в финале турецкого турнира. В решающем матче она обыграла венгерку Амариссу Кьяру Тот.

Этот титул стал первым для Соболевой в текущем сезоне, и лишь третьим в карьере. В апреле прошлого года Анастасия победила в финале турнира в Анталье, а в июне – в Шимкенте.

Грунт

Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия)

6:4|2:6|6:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Анастасия Соболева
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде