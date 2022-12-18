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ITF. Анастасия Соболева выиграла первый титул в текущем сезоне
В финале вынесла Амариссу Кьяру Тот
Фото: Sportarena
Анталия (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в финале турецкого турнира. В решающем матче она обыграла венгерку Амариссу Кьяру Тот.
Этот титул стал первым для Соболевой в текущем сезоне, и лишь третьим в карьере. В апреле прошлого года Анастасия победила в финале турнира в Анталье, а в июне – в Шимкенте.
Грунт
Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия)
6:4|2:6|6:3
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