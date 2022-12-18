ITF. Анастасия Соболева выиграла первый титул в текущем сезоне

Анталия (ITF W15), украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в финале турецкого турнира. В решающем матче она обыграла венгерку Амариссу Кьяру Тот.

Этот титул стал первым для Соболевой в текущем сезоне, и лишь третьим в карьере. В апреле прошлого года Анастасия победила в финале турнира в Анталье, а в июне – в Шимкенте.

Грунт

Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия)

6:4|2:6|6:3