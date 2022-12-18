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World Tennis League. Стали известны составы команд на выставочном турнире в Дубае
В соревновании примут участие 17 теннисисток и теннисистов
Фото: Sporting News
Дубай (World Tennis League), были оглашены составы четырех команд, которые выступят на выставочном турнире в ОАЭ. Всего в соревновании примут участие 17 теннисисток и теннисистов.
Команда "Kites": Ига Швёнтек (Польша), Эжени Бушар (Канада), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Хольгер Руне (Дания);
Команда "Falcons": Арина Соболенко (Беларусь), Паула Бадоса (Испания), Новак Джокович (Сербия), Григор Димитров (Болгария);
Команда "Eagles": Каролин Гарсия (Франция), Бьянка Андрееску (Канада), Ник Кириос (Австралия), Рохан Бопанна (Индия), Андреас Сеппи (Италия);
Команда "Hawks": Елена Рыбакина (Казахстан), Анетт Контавейт (Эстония), Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия).
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