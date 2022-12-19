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Рафаэль Надаль поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Аргентинцы совершили невозможное
Фото: The North East Affairs
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу.
"Поздравляю Аргентину!!! Невероятно счастлив за аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы", — написал Надаль в социальных сетях.
Напомним, что у победителей встречи отличились Анхель Ди Мария и дважды Лионель Месси, а за французов хет-трик оформил лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.
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