Винус Уильямс получила wild-card от организаторов Australian Open

Организаторы Australian Open написали на своей странице в Twitter, что в основной сетке следующего турнира сыграет Винус Уильямс.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Американка два раза выходила в финал этого турнира в 2003 и 2017 годах.