Винус Уильямс получила wild-card от организаторов Australian Open

Организаторы Australian Open написали на своей странице в Twitter, что в основной сетке следующего турнира сыграет Винус Уильямс.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Американка два раза выходила в финал этого турнира в 2003 и 2017 годах.

Vee for #AO2023 ???? ????



This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt