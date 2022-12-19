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Винус Уильямс получила wild-card от организаторов Australian Open

Теннис
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Теннисистка поборется за титул

Винус Уильямс получила wild-card от организаторов Australian Open

Новина українською

Организаторы Australian Open написали на своей странице в Twitter, что в основной сетке следующего турнира сыграет Винус Уильямс.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Американка два раза выходила в финал этого турнира в 2003 и 2017 годах.

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В статье: Винус Уильямс
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