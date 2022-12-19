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Винус Уильямс получила wild-card от организаторов Australian Open
Теннисистка поборется за титул
Организаторы Australian Open написали на своей странице в Twitter, что в основной сетке следующего турнира сыграет Винус Уильямс.
Напомним, что открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Американка два раза выходила в финал этого турнира в 2003 и 2017 годах.
Vee for #AO2023 ???? ????— #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2022
This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt
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