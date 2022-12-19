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Надаль проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР

Теннис
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Испанец находится вне досягаемости

Надаль проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР

Фото: The North East Affairs

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Победитель Открытого чемпионата Франции и Australian Open Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в десятке мирового рейтинга, пишет Tennis.com. В 18 лет, 25 апреля 2005 года, испанский игрок попал в десятку мирового рейтинга и не вылетал из неё.

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Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-10:

1. (900) Рафаэль Надаль — с 2005 по настоящее время.

2. (789) Джимми Коннорс — с 1973 по 1988.

3. (742) Роджер Федерер — с 2002 по 2016.

4. (619) Иван Лендл — с 1980 по 1992.

5. (565) Пит Сампрас — с 1990 по 2001 год.

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В статье: Рафаэль Надаль
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