Кори Гауфф поделилась эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 по футболу

Седьмая ракетка мира, 18-летняя американка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась эмоциями от просмотра финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

"Теперь я настоящая поклонница футбола. Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций", — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2022 американская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".