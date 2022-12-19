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Кори Гауфф поделилась эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 по футболу

Теннис
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Теннисистка в восторге

Кори Гауфф поделилась эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 по футболу

фото - rolandgarros.com

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Седьмая ракетка мира, 18-летняя американка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась эмоциями от просмотра финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

"Теперь я настоящая поклонница футбола. Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций", — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2022 американская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".

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В статье: Кори Гауфф
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