Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф поделилась эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 по футболу
Теннисистка в восторге
фото - rolandgarros.com
Седьмая ракетка мира, 18-летняя американка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась эмоциями от просмотра финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.
"Теперь я настоящая поклонница футбола. Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций", — написала Гауфф в своих социальных сетях.
Напомним, в сезоне-2022 американская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".
Популярное сейчас
- "Точно отрабатывает "ахметовские деньги". Владелец Ингульца ответил Гордону
- Протасов опубликовал письмо ФИФА о рисках для Украины из-за якобы давления на членов УАФ
- Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
- Первая ракетка Британии: Мне жаль, что россияне не смогли сыграть на Уимблдоне
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
Новости по теме
- 17:44 Весь спорт Симона Халеп вошла в топ-10 по количеству заработанных денег в 2022 году
- 10:12 Весь спорт Кори Гауфф посетила матч НФЛ в Майами
- 10:45 Весь спорт Каролин Гарсия стала первой французской теннисисткой с 2006 года, которой удалось выиграть восемь и более матчей с соперницами из топ-10 рейтинга