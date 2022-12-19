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Ига Швёнтек одержала победу над Каролин Гарсией в матче выставочного турнира в Дубае
Польская теннисистка провела отличный сезон
Фото: Sporting News
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала уверенную победу над четвёртым номером рейтинга француженкой Каролин Гарсией в рамках выставочного командного турнира в Дубае World Tennis League.
Швёнтек представляет команду Kites (Феликс Оже-Альяссим, Хольгер Руне, Эжени Бушар), а Гарсия – Eagles (Ник Кирьос, Бьянка Андрееску, Рохан Бопанна).
Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 6:3, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час и 7 минут. Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Гарсии четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
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