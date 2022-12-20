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На Australian Open-2023 сыграют шесть представителей Украины
Среди мужчин оказался только Алексей Крутых
Фото: YouTube ФТУ
Опубликован заявочный лист квалификации Открытого чемпионата Австралии-2023.
У мужчин единственным украинцем в квалификации станет первая ракетка страны Алексей Крутых. Что касается женской квалификации, то на турнир заявлены пять украинок: Катерина Байндл, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая, которая использовала свой "защищенный рейтинг".
Матчи отборочного турнира стартуют в Мельбурне 9 января.
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