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Элина Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих Россию и Беларусь
Украинка раскритиковала организацию
Фото: n2tshop.com
Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина считает, что в теннисе ничего не было сделано по отношению к спортсменам из России и Беларуси в связи с ситуацией в Украине.
"В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих эти страны. Я и другие наши игроки очень много разговаривали с АТР и WTA о войне, но, в конце концов, мы прекратили попытки, потому что было просто невозможно убедить их изменить свое мнение".
"Конечно, другие турниры не будут делать то же, потому что они побоятся санкций. Англия всегда оказывала огромную помощь украинскому народу, и очень грустно видеть этот шаг со стороны теннисных структур".
"Моя главная цель – попасть на Олимпийские игры, и я очень надеюсь привезти оттуда медаль для Украины".
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