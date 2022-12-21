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Григор Димитров обыграл Кирьоса и вывел свою команду вперед в матче Мировой теннисной лиги

Теннис
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Болгарин проводит неплохие матчи

Григор Димитров обыграл Кирьоса и вывел свою команду вперед в матче Мировой теннисной лиги

Фото: si.com

Новина українською

Матч команд "Фэлконс" и "Иглз" в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), завершился мужской одиночной встречей.

Австралийский теннисист Ник Кирьос не смог обыграть болгарина Григора Димитрова, который одолел соперника и принёс победу "Фэлконс" - 2-1.

Григор Димитров - Ник Кирьос 7:6 (7:5), 6:3

Напомним, накануне "Фэлконс" встречался с "Хоукс" и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.

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В статье: Ник Кирьос
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