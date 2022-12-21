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Григор Димитров обыграл Кирьоса и вывел свою команду вперед в матче Мировой теннисной лиги
Болгарин проводит неплохие матчи
Фото: si.com
Матч команд "Фэлконс" и "Иглз" в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), завершился мужской одиночной встречей.
Австралийский теннисист Ник Кирьос не смог обыграть болгарина Григора Димитрова, который одолел соперника и принёс победу "Фэлконс" - 2-1.
Григор Димитров - Ник Кирьос 7:6 (7:5), 6:3
Напомним, накануне "Фэлконс" встречался с "Хоукс" и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.
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