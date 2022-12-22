Виталий Сачко будет тренироваться под руководством нового тренера

Чешский экс-теннисист Иржи Новак начал работать со второй ракеткой Украины Виталием Сачко.

"Я сейчас тренируюсь под руководством Иржи Новака. Он работает тренером в клубе, где я тренируюсь в Чехии и в один из дней мы с отцом решили обговорить с руководством клуба возможность нашего сотрудничества с ним. В клубе нам пошли навстречу и мы договорились об условиях совместной работы.

У нас есть договоренность, что он будет по возможности ездить со мной на турниры и уже в конце сезона он должен был быть со мной, но к сожалению по семейным обстоятельствам у него не сложилось. Надеюсь в ближайшее время все уладится и на какие-то турниры он уже со мной поедет".

Виталий Сачко завершил сезон 2022 года на 335-й строчке рейтинга АТР.