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Виталий Сачко будет тренироваться под руководством нового тренера

Теннис
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Сейчас украинец тренируется в клубе, где работает тренер

Виталий Сачко будет тренироваться под руководством нового тренера

Новина українською

Чешский экс-теннисист Иржи Новак начал работать со второй ракеткой Украины Виталием Сачко.

"Я сейчас тренируюсь под руководством Иржи Новака. Он работает тренером в клубе, где я тренируюсь в Чехии и в один из дней мы с отцом решили обговорить с руководством клуба возможность нашего сотрудничества с ним. В клубе нам пошли навстречу и мы договорились об условиях совместной работы.

У нас есть договоренность, что он будет по возможности ездить со мной на турниры и уже в конце сезона он должен был быть со мной, но к сожалению по семейным обстоятельствам у него не сложилось. Надеюсь в ближайшее время все уладится и на какие-то турниры он уже со мной поедет".

Виталий Сачко завершил сезон 2022 года на 335-й строчке рейтинга АТР.

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В статье: Виталий Сачко
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Источник:
БТУ

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