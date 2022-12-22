Рафаэль Надаль рассказал, когда завершит карьеру

Вторая ракетка мира и 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, задумывается ли он о приближающемся конце спортивной карьеры.

"Я всегда отвечаю спокойно. Я не знаю, что может случиться завтра. Но я знаю, что по-прежнему рад заниматься эти делом. Я с нетерпением жду начала нового сезона. Потом физическая форма, настрой и результаты будут решающими факторами. Мне нравится соревноваться. Люди думают, что я одержим победами. Но нет, я одержим соревнованием

Прежде всего, нужно поблагодарить Серхи Бругеру, он привел нас к отличным результатам. Теперь наступает новая эпоха с Давидом. Мы многое вместе пережили. Что касается Кубка Дэвиса, я понимаю, что у меня осталось немного вариантов, но при идеальном раскладе мне бы хотелось сыграть в последний раз и попрощаться. Но есть календарь, и я не знаю, что будет дальше. То, что мы играем в Испании, обладая очень цельной командой, дополнительно мотивирует. Я всегда был мотивирован играть за страну, но годы идут…

Мои цели будут определяться уровнем и теннисной формой. Моя цель – быть конкурентоспособным везде, где я играю. Я выборочно выступаю уже много лет, иногда потому что вынужден, а иногда – потому что мы понимаем, что это правильный путь. Несмотря на травмы, я продолжаю играть в том возрасте, в котором, как я сам думал, я уже закончу", – цитирует 36-летнего испанца издание Cadenaser.