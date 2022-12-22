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Анастасия Лопата обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Украинка оказалась сильнее

Анастасия Лопата обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований

Фото: Sport24.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Лопата добыла победу во втором круге турнира ITF W15 в Египте.

Матч продлился 2 часа 7 минут. За это время она уверенно справилась с Елизаветой Морозовой.

Анастасия Лопата - Елизавета Морозова 7:5, 6:2

Украинка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

В четвертьфинале 18-летняя Лопата сыграет против четвертой ракетки турнира - Стефани Юдит Виссхер из Нидерландов.

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