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Анастасия Лопата обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований
Украинка оказалась сильнее
Фото: Sport24.ua
Украинская теннисистка Анастасия Лопата добыла победу во втором круге турнира ITF W15 в Египте.
Матч продлился 2 часа 7 минут. За это время она уверенно справилась с Елизаветой Морозовой.
Анастасия Лопата - Елизавета Морозова 7:5, 6:2
Украинка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.
В четвертьфинале 18-летняя Лопата сыграет против четвертой ракетки турнира - Стефани Юдит Виссхер из Нидерландов.
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