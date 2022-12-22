Анастасия Лопата обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований

Украинская теннисистка Анастасия Лопата добыла победу во втором круге турнира ITF W15 в Египте.

Матч продлился 2 часа 7 минут. За это время она уверенно справилась с Елизаветой Морозовой.

Анастасия Лопата - Елизавета Морозова 7:5, 6:2

Украинка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, проиграла три гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

В четвертьфинале 18-летняя Лопата сыграет против четвертой ракетки турнира - Стефани Юдит Виссхер из Нидерландов.