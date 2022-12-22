Новак Джокович: Я восхищаюсь Месси и очень уважаю его

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что восхищается нападающим сборной аргентины и французского "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси и объяснил, почему тот является примером для подражания.

"Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно же, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, что большая часть людей в этом мире впечатлена его достижениями и тем, что ему удалось сделать.

Он всегда был скромным, приземленным парнем, которого не смущал успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на кумира снизу вверх. Они хотят быть похожими на него", — приводит слова сербского теннисиста Tennis.com.