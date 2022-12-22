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Названа самая высокооплачиваемая теннисистка года по версии Forbes

Теннис
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На втором месте Серена Уильямс

Названа самая высокооплачиваемая теннисистка года по версии Forbes

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes, пишет официальный сайт издания.

Осака возглавляет данный рейтинг уже третий год подряд. По оценке Forbes, за 2022 год японская теннисистка заработала $ 51,1 млн, из которых $ 50 млн получила по коммерческим контрактам, а $ 1,1 млн — в виде призовых.

Всего в топ-25 лидеров вошли 12 теннисисток, семь гольфисток, две футболистки и представительницы других видов спорта. На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая в 2022 году $ 41,3 млн.

Замкнула тройку лидеров американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая за прошедший календарный год $ 20,1 млн.

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В статье: Наоми Осака
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