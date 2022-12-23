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Ник Кирьос может завершить карьеру

Теннис
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Но для этого ему нужно выиграть турнир серии Большого шлема

Ник Кирьос может завершить карьеру

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что может завершить карьеру.

"Честно говоря, я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл "Шлем". Я из Австралии, и из-за этого много летаю, находясь вдали от семьи и друзей. Теряешь много времени, которое можно было бы провести с семьёй, у вас просто нет нормальной жизни.

Европейскому или американскому игроку легко проиграть или выиграть турнир, ведь затем он летит пятичасовым рейсом домой и проводит там неделю перед следующим соревнованием. В то время как австралиец путешествует от четырёх до семи месяцев. Честно говоря, я не думаю, что это здорово. Ни один другой настоящий спортсмен не делает этого ни в мире, ни в одном виде спорта.

Люди такие: "Почему ты жалуешься на это или что-то в этом роде?" Мы живём на чемоданах, в отелях, но это не значит, что мы в отпуске. Вы должны ходить на теннисные корты, чтобы тренироваться. Если я выиграю турнир "Большого шлема", то, вероятно, завершу карьеру", — приводит слова Кирьоса Eurosport.

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В статье: Ник Кирьос
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