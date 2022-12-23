Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам
Помогал ей Монфис
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина снова появилась на корте со своим мужем, Гаэлем Монфисом.
"Семья Монфис снова в деле", — подписала фото Свитолина.
Напомним, что в конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход
- Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022
- Гвардиола - о матче с Ливерпулем: Когда они играют хорошо, то истребляют вас
- Рафаэль Надаль рассказал, когда завершит карьеру
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн