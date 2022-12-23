  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам

Теннис
(1 голосов)

Помогал ей Монфис

ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина снова появилась на корте со своим мужем, Гаэлем Монфисом.

"Семья Монфис снова в деле", — подписала фото Свитолина.

ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам - изображение 1

Напомним, что в конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде