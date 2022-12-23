ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина снова появилась на корте со своим мужем, Гаэлем Монфисом.

"Семья Монфис снова в деле", — подписала фото Свитолина.

Напомним, что в конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке.