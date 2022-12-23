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Четыре украинки заявились в парный разряд Australian Open
Пожелаем удачи украинкам
Фото: Flickr
Девятая ракетка мира в паре Людмила Киченок продолжит в новом сезоне выступления с Еленой Остапенко.
Надежда Киченок заявилась вместе с бельгийкой Кимберли Циммерман, а Марта Костюк выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе.
В свою очередь Ангелина Калинина сыграет в паре с Элисон ван Эйтванк из Бельгии.
В одиночном разряде гарантировано сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Еще шесть украинских игроков будут пробиваться в основу через квалификацию, - пишет БТУ.
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Источник:ВТУ
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