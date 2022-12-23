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Четыре украинки заявились в парный разряд Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем удачи украинкам

Четыре украинки заявились в парный разряд Australian Open

Фото: Flickr

Новина українською

Девятая ракетка мира в паре Людмила Киченок продолжит в новом сезоне выступления с Еленой Остапенко.

Надежда Киченок заявилась вместе с бельгийкой Кимберли Циммерман, а Марта Костюк выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе.

В свою очередь Ангелина Калинина сыграет в паре с Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

В одиночном разряде гарантировано сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Еще шесть украинских игроков будут пробиваться в основу через квалификацию, - пишет БТУ.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок Ангелина Калинина
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Источник:
ВТУ

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