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Даяна Ястремская готовится к старту турнира в Аделаиде. Фото
Желаем хорошо выступить
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №101) проводит последние приготовления к старту турнира серии WTA 250 в Аделаиде (Австралия).
Соревнования стартуют 10 января, а финальный поединок состоится 16 января.
Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Александр Усик
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