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Даяна Ястремская готовится к старту турнира в Аделаиде. Фото

Теннис
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Желаем хорошо выступить

Даяна Ястремская готовится к старту турнира в Аделаиде. Фото

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №101) проводит последние приготовления к старту турнира серии WTA 250 в Аделаиде (Австралия).

Соревнования стартуют 10 января, а финальный поединок состоится 16 января.

Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Даяна Ястремская готовится к старту турнира в Аделаиде. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Александр Усик отдал на благотворительность 13 миллионов.

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В статье: Даяна Ястремская
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