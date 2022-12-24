Джокович рассказал о своем отношении к Месси

Легенда мирового тенниса, серб Новак Джокович рассказал, как относится к не менее легендарному футболисту, аргентинцу Лионелю Месси. Его слова цитирует Tennis.com:

"Мне действительно удалось присутствовать на финальном матче. По мнению многих людей, это самый лучший чемпионат мира. Какое выдающееся завершение турнира, как они одержали эту победу, как их встречали дома.

Как фанат, как футбольный болельщик я, конечно, увлекаюсь Лионелем и очень его уважаю. Большинство мира довольно его достижением и тем, что удалось сделать.

Он скромный, приземленный парень, которого не испортил успех. Это отличный пример для всех детей, которые смотрят на него и хотят походить" – сказал он.