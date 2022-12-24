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Надаль о Месси: Его чемпионство сделало меня счастливым
Такое чувство у многих болельщиков
Фото: NU.nl
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своими чувствами от победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре и рассказал, как относится к лидеру команды Лионелю Месси. Его слова цитирует Football Espana:
"Когда Месси забил в овертайме, я не смог сдержать слез. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым" – сказал он.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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