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Представлены десять самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В списке семь теннисисток

Теннис
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На первом месте – Наоми Осака

Представлены десять самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В списке семь теннисисток

Фото: Forbes

UA-Футбол
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Forbes представил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В третий раз подряд на первом месте оказалась японская теннисистка Наоми Осака – в этом году она заработала 51.1 миллиона долларов.

В топ-10 списка Forbes оказалось еще шестеро теннисисток, помимо японки. Завершившая в этом сезоне карьеру Серена Уильямс оказалась на втором месте. Лучшая же теннисистка 2022 года и первая ракетка мира Ига Швёнтек – лишь пятая.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года:

  1. Наоми Осака (теннис) – 51.1 млн
  2. Серена Уильямс (теннис) – 41.3 млн
  3. Эйлин Гу (фристайл) – 20.1 млн
  4. Эмма Радукану (теннис) – 18.7 млн
  5. Ига Швентек (теннис) – 14.9 млн
  6. Винус Уильямс (теннис) – 12.1 млн
  7. Кори Гофф (теннис) – 11.1 млн
  8. Симона Байлз (гимнастика) – 10 млн
  9. Джессика Пегула (теннис) – 7.6 млн
  10. Минджи Ли (гольф) – 7.3 млн
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В статье: теннис Наоми Осака
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