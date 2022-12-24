Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представлены десять самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В списке семь теннисисток
На первом месте – Наоми Осака
Фото: Forbes
Forbes представил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В третий раз подряд на первом месте оказалась японская теннисистка Наоми Осака – в этом году она заработала 51.1 миллиона долларов.
В топ-10 списка Forbes оказалось еще шестеро теннисисток, помимо японки. Завершившая в этом сезоне карьеру Серена Уильямс оказалась на втором месте. Лучшая же теннисистка 2022 года и первая ракетка мира Ига Швёнтек – лишь пятая.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года:
- Наоми Осака (теннис) – 51.1 млн
- Серена Уильямс (теннис) – 41.3 млн
- Эйлин Гу (фристайл) – 20.1 млн
- Эмма Радукану (теннис) – 18.7 млн
- Ига Швентек (теннис) – 14.9 млн
- Винус Уильямс (теннис) – 12.1 млн
- Кори Гофф (теннис) – 11.1 млн
- Симона Байлз (гимнастика) – 10 млн
- Джессика Пегула (теннис) – 7.6 млн
- Минджи Ли (гольф) – 7.3 млн
Популярное сейчас
- Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
- УАФ обратилась к УЕФА по поводу проведения на России международного футбольного турнира
- Минимум 7 погибших, десятки раненых. Россияне обстреляли центр Херсона (фото 18+)
- ФОТО. Элина Свитолина приступила к тренировкам
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО