Представлены десять самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В списке семь теннисисток

Forbes представил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. В третий раз подряд на первом месте оказалась японская теннисистка Наоми Осака – в этом году она заработала 51.1 миллиона долларов.

В топ-10 списка Forbes оказалось еще шестеро теннисисток, помимо японки. Завершившая в этом сезоне карьеру Серена Уильямс оказалась на втором месте. Лучшая же теннисистка 2022 года и первая ракетка мира Ига Швёнтек – лишь пятая.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года: