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Даяна Ястремская заинтересовала болельщиков необычной тренировкой. Фото
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №101) готовится к старту турнира в Аделаиде (Австралия). Наша спортсменка поделилась с болельщиками фото с необычной тренировки. В качестве спарринг-партнера Дайана выбрала стену. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что турнир в Аделаиде состоится с 10 по 16 января.
Отметич, что ранее Ястремская также
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