Даяна Ястремская заинтересовала болельщиков необычной тренировкой. Фото

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №101) готовится к старту турнира в Аделаиде (Австралия). Наша спортсменка поделилась с болельщиками фото с необычной тренировки. В качестве спарринг-партнера Дайана выбрала стену. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что турнир в Аделаиде состоится с 10 по 16 января.