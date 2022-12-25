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Даяна Ястремская заинтересовала болельщиков необычной тренировкой. Фото

Теннис
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Даяна Ястремская заинтересовала болельщиков необычной тренировкой. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №101) готовится к старту турнира в Аделаиде (Австралия). Наша спортсменка поделилась с болельщиками фото с необычной тренировки. В качестве спарринг-партнера Дайана выбрала стену. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Даяна Ястремская заинтересовала болельщиков необычной тренировкой. Фото - изображение 1

Напомним, что турнир в Аделаиде состоится с 10 по 16 января.

Отметич, что ранее Ястремская также показывала фото стренировки.

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В статье: Даяна Ястремская
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