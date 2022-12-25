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Элина Свитолина поздравила верующих с Рождеством. Фото

Теннис
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Очень милые

Элина Свитолина поздравила верующих с Рождеством. Фото

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своих поклонников и всех верующих западного обряда с Рождеством Христовым. Наша спортсменка встречает праздник вместе со своей семьей – мужем и дочерью. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан показала, как отмечает Рождество.

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В статье: Элина Свитолина
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