Элина Свитолина поздравила верующих с Рождеством. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своих поклонников и всех верующих западного обряда с Рождеством Христовым. Наша спортсменка встречает праздник вместе со своей семьей – мужем и дочерью. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан показала , как отмечает Рождество.