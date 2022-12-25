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Australian Open. Случился первый отказ от участия в турнире Большого шлема
Еще один отказ – и украинская теннисистка попадет в основную сетку
Фото: Getty Images
Australian Open, китайская теннисистка Ван Цян стала первой теннисисткой, отказавшейся от участия в следующем турнире Большого шлема. В основной сетке её заменит британке Гарриэт Дарт.
Следующие же две теннисистки в очереди в основную сетку – украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская. Для первой лучший результат на турнирах Большого шлема – выход во второй раунд основной сетки.
Для Ястремской же лучший результат на ТБШ в карьере – четвертый раунд на Уимблдоне в 2019 году. С 2020 года Даяна выше второго раунда не забиралась.
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