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Hong Kong Tennis Challenge. Хуркач обыграл Норри в финале выставочного турнира

Теннис
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В полуфинале вынес У Ибина

Hong Kong Tennis Challenge. Хуркач обыграл Норри в финале выставочного турнира

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Гонконг (Hong Kong Tennis Challenge), польский теннисист Хуберт Хуркач победил в финале выставочного турнира. Его соперником в решающем матче был британец Камерон Норри.

В полуфинальный этап также вышли У Ибин и Тэйлор Фриц. Пятое место занял Стэн Вавринка, шестое Коулман Вонг.

Хард

Хуберт Хуркач (Польша) – Камерон Норри (Великобритания)

6:4|6:4

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В статье: теннис Кэмерон Норри Хуберт Хуркач
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