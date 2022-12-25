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Hong Kong Tennis Challenge. Хуркач обыграл Норри в финале выставочного турнира
В полуфинале вынес У Ибина
Фото: ATP Tour
Гонконг (Hong Kong Tennis Challenge), польский теннисист Хуберт Хуркач победил в финале выставочного турнира. Его соперником в решающем матче был британец Камерон Норри.
В полуфинальный этап также вышли У Ибин и Тэйлор Фриц. Пятое место занял Стэн Вавринка, шестое Коулман Вонг.
Хард
Хуберт Хуркач (Польша) – Камерон Норри (Великобритания)
6:4|6:4
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