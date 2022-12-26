Надаль рассказал, примет ли он участие в United Cup

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может принять участие в United Cup.

"Вероятно, я поеду 26 декабря. Мы должны быть реалистами и признать, что я пока ещё далёк от своей оптимальной формы, но постараюсь победить или, по крайней мере, выйти на тот уровень, который позволит мне быть конкурентоспособным в Мельбурне", — сказал Надаль в интервью Marca.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup пройдёт с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире примут участие команды из 18 стран.